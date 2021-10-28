Розхід кисню більший, ніж будь-коли
Зокрема, четверта лікарня Києва майже заповнена хворими на коронавірус, а усі пацієнти – "кисневі". Про це розповіла головна лікарка медзакладу Тетяна Мостепан.
Увага Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують
Вона наголосила, що ліжкомісця звільняються лише коштом того, що пацієнтів активніше виписують. При цьому майже усі пацієнти – із важким перебігом недуги, майже немає середньої тяжкості.
За її словами, усі вони перебувають під кисневими апаратами. Крім цього, розхід кисню сягає понад 7 тонн.
Навіть під час найскладніших хвиль був розхід 5 тонн кисню,
– пояснила лікарка.
Вік пацієнтів зменшився
Зменшився і вік пацієнтів – зараз багато молодих людей важко переносять хворобу. Водночас у групі ризику залишаються і літні люди.
Наразі у цій лікарні 97% – це не вакциновані пацієнти. Щеплених є тільки 3 – 4%, втім у них хвороба не викликає таких сильних змін у легенях та серцево-судинній системі.
"Зараз хвороба протікає у більш агресивній формі, група ризику страждає найбільше, тому їх я найбільше закликаю вакцинуватися", – наголосила Мостепан.
До теми Симптоми коронавірусу дещо змінилися: нові ознаки захворювання
Смертельна ситуація у лікарнях столиці
- Зараз приблизно 40% пацієнтів із коронавірусом у реанімаціях Києва помирають. Таку невтішну статистику оприлюднили медики. Вони попередили, що нинішня хвиля пандемії – ще підступніша, ніж попередня.
- Кажуть, що люди до останнього не звертаються до лікарів, бо не відчувають майже ніяких симптомів а, коли таки потрапляють у медзаклади, – стає пізно.
- Зокрема, у хворих швидко розвивається пневмонія та інші серйозні ускладнення. Та й загалом симптоми інфекції трохи змінилися.
- Більшість тих, хто опиняється на лікарняному ліжку, – невакциновані.