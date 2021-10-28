Розхід кисню – понад 7 тонн, ситуація майже критична, – лікарка про ситуацію з COVID-19 у Києві

В Києві не лише катастрофічно зросла захворюваність на COVID-19, а й смертність. Ситуація у лікарнях – дуже складна. Тож столицю офіційно перевели до червоної зони карантину.

Розхід кисню більший, ніж будь-коли

Зокрема, четверта лікарня Києва майже заповнена хворими на коронавірус, а усі пацієнти – "кисневі". Про це розповіла головна лікарка медзакладу Тетяна Мостепан.

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Вона наголосила, що ліжкомісця звільняються лише коштом того, що пацієнтів активніше виписують. При цьому майже усі пацієнти – із важким перебігом недуги, майже немає середньої тяжкості.

За її словами, усі вони перебувають під кисневими апаратами. Крім цього, розхід кисню сягає понад 7 тонн.

Навіть під час найскладніших хвиль був розхід 5 тонн кисню,

– пояснила лікарка.

Вік пацієнтів зменшився

Зменшився і вік пацієнтів – зараз багато молодих людей важко переносять хворобу. Водночас у групі ризику залишаються і літні люди.

Наразі у цій лікарні 97% – це не вакциновані пацієнти. Щеплених є тільки 3 – 4%, втім у них хвороба не викликає таких сильних змін у легенях та серцево-судинній системі.

"Зараз хвороба протікає у більш агресивній формі, група ризику страждає найбільше, тому їх я найбільше закликаю вакцинуватися", – наголосила Мостепан.

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