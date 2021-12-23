Отримані дані проливають нове світло на те, чому Омікрон так швидко поширюється. І можуть допомогти пришвидшити розробку ефективніших методів лікування. Щоправда, дослідження нині проходить експертну оцінку та доступне лише у вигляді препринта.

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Що вивчали у цьому дослідженні

Варіант Омікрон особливий тим, що має 37 мутацій у шиповому білку. Це в 3 – 5 разів більше мутацій, ніж у будь-якого іншого відомого нам варіанту SARS-CoV-2.

Шиповий білок – що це? Або S-білок – одна зі складових вірусу SARS-CoV-2, яка відповідає за те, як вірус прикріплюється до людських клітин і заражає їх. Також до нього прикріплюються антитіла, щоб нейтралізувати вірус. Тож навіть невеликі мутації у шиповому білку можуть мати велике значення для того, як вірус передається, лікується та піддається профілактиці.

Тому науковці вирішили дослідити цю частину Омікрону на молекулярному рівні.

Що показав аналіз

Кілька мутацій (R493, S496 та R498) створюють нові сольові містки та водневі зв'язки між шиповим білком та рецептором клітини людини, відомим як ACE2. Це збільшує спорідненість зв'язування – наскільки сильно вірус прикріплюється до клітин людини.

В цілому, результати показують, що Омікрон краще зв'язується з клітинами людини, ніж початковий вірус SARS-CoV-2 з Уханю та навіть варіант Дельта.

При цьому експерименти підтверджують те, що S-білок Омікрону набагато краще, ніж інші варіанти, допомагає уникнути моноклональних антитіл, які зазвичай використовуються для лікування. А також краще уникає імунітету, утвореного внаслідок вакцинації чи інфікування вірусом.

Вакцинація дає стійкіший імунітет

Варто зауважити, що Омікрон був менш стійким до імунітету внаслідок вакцинації у порівнянні з природним набутим імунітетом у невакцинованих пацієнтів із COVID-19. Це говорить про те, що вакцинація залишається нашим найкращим захистом.

Основний висновок: Обидві характеристики Омікрону, які виділили вчені, сприяють підвищеній передачі вірусу. Краще зв'язування з клітинами людини та вислизання від антитіл – це основні механізми, які сприяють швидкому поширенню цього варіанта та роблять його домінантним.

Хороша новина полягає в тому, що знання молекулярної структури S-білка дозволить розробити ефективніші методи лікування Омікрону та споріднених до нього варіантів у майбутньому. Розуміння того, як вірус прикріплюється до клітин людини та заражає їх допоможе віднайти методи лікування, які порушують цей процес та нейтралізують вірус.

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