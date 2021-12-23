Отримані дані проливають нове світло на те, чому Омікрон так швидко поширюється. І можуть допомогти пришвидшити розробку ефективніших методів лікування. Щоправда, дослідження нині проходить експертну оцінку та доступне лише у вигляді препринта.
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Що вивчали у цьому дослідженні
Варіант Омікрон особливий тим, що має 37 мутацій у шиповому білку. Це в 3 – 5 разів більше мутацій, ніж у будь-якого іншого відомого нам варіанту SARS-CoV-2.
Тому науковці вирішили дослідити цю частину Омікрону на молекулярному рівні.
Що показав аналіз
- Кілька мутацій (R493, S496 та R498) створюють нові сольові містки та водневі зв'язки між шиповим білком та рецептором клітини людини, відомим як ACE2. Це збільшує спорідненість зв'язування – наскільки сильно вірус прикріплюється до клітин людини.
- В цілому, результати показують, що Омікрон краще зв'язується з клітинами людини, ніж початковий вірус SARS-CoV-2 з Уханю та навіть варіант Дельта.
- При цьому експерименти підтверджують те, що S-білок Омікрону набагато краще, ніж інші варіанти, допомагає уникнути моноклональних антитіл, які зазвичай використовуються для лікування. А також краще уникає імунітету, утвореного внаслідок вакцинації чи інфікування вірусом.
Вакцинація дає стійкіший імунітет
Варто зауважити, що Омікрон був менш стійким до імунітету внаслідок вакцинації у порівнянні з природним набутим імунітетом у невакцинованих пацієнтів із COVID-19. Це говорить про те, що вакцинація залишається нашим найкращим захистом.
Хороша новина полягає в тому, що знання молекулярної структури S-білка дозволить розробити ефективніші методи лікування Омікрону та споріднених до нього варіантів у майбутньому. Розуміння того, як вірус прикріплюється до клітин людини та заражає їх допоможе віднайти методи лікування, які порушують цей процес та нейтралізують вірус.