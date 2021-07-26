Простих закликів до здорового способу життя виявилось недостатньо. Тож частиною цієї стратегії стали розіграші призів і лотереї. Якщо раніше у давали пиво в обмін на укол чи наклейки – зараз "ставки підвищились".

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Золоті призи у Гонконзі

Коли лише розгорталась вакцинальна кампанія у Гонконзі – найбільшим матеріальним призом був стікер, який можна встановити в інстаграмі. Тепер там ви потенційно можете виграти Tesla або навіть квартиру на найдорожчому ринку житла у світі за 1,4 мільйона доларів, якщо зробите щеплення проти коронавірусу.

Ба більше, там же в лотереях розігрують:

справжні золоті злитки;

діамантовий годинник Rolex;

100 тисяч доларів США.

Як зазначає Bloomberg, шанси на перемогу порівняно зі звичайними лотереями досить високі. Так, ймовірність виграшу головного призу гонконгської лотереї становить приблизно 1 до 14 мільйонів. А ось шанси на квартиру можуть скласти 1 до 2,1 мільйона – і це тільки в тому випадку, якщо участь в лотереї візьмуть всі повністю вакциновані громадяни.

При чому влада Гонконгу звільняє від сплати податку на грошові доходи від лотерей, на відміну від США.

Вакцинація у Гонконзі. Спершу вона просувалася повільними темпами через високий рівень недовіри в суспільстві. Втім з початку старту кампанії з заохочення вакцинації кількість жителів, які зробили обидва щеплення, подвоїлася і перевищила 2 мільйони людей.



Усього там щепилися понад 5,2 мільйонів людей. Майже 30% населення пройшли повну імунізацію.

Що зараз пропонують у США

Втім, далеко не лише у Гонконзі компанії намагаються підштовхнути людей зробити щеплення. Наприклад, жителі Західної Вірджинії, що у США можуть отримати довічну мисливську ліцензію на носіння зброї, а також рушниці.

В штаті Алабама тим, хто пройшов вакцинацію, запропонували можливість поганяти на швидкісному треку.

У Північній Кароліні людям, які мають першу дозу вакцини, виплачували 25 доларів – для регіону з низьким рівнем доходів це був досить ефективний крок. Іншими способами стимуляції вакцинації є: реклама, заклики інфлюенсерів і обмеження.

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В Україні заохочують через смс та кухонне приладдя

Українська вакцинальна компанія теж просувається. Наприклад, місцева влада у Полтаві вирішила використовувати не новий, але цікавий спосіб, щоб заохотити своїх жителів до щеплення проти коронавірусу. Там розсилають заохочувальні смс-повідомлення. Раніше планували також проводити якісь розіграші призів, щоб стимулювати людей вакцинуватись.

У Тернополі від коронавірусу вакцинували 100-тисячну пацієнтку в області. За це їй подарували кухонний набір.