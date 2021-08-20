Розкрили причину компульсивного потягу до алкоголю: що контролює ваші "гальма"

Вчені знайшли раніше невідому причину споживання алкоголю. Так, визначили нейронний механізм, який здатний допомогти в боротьбі з цією проблемою.

Виявилося, що вирішити – продовжувати пити, чи припинити споживати спиртне заважає певна група нервових клітин головного мозку. Вчені встановили, що саме цей чинник визначає, коли слід зупинитися.

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Ці клітини відповідають за прийняття людиною рішення про вживання алкоголю, попри те, що організм розуміє наслідки. Однак поломка механізму відключає так звані гальма.

Як проводили дослідження

Команда шведських вчених з Лінчепінгского університету спробувала ідентифікувати раніше невідомий механізм компульсивного споживання алкоголю. Експерименти проводили на щурах протягом 12 тижнів.

протягом 12 тижнів. Спочатку гризунів помістили в умови, коли за допомогою важеля вони могли отримати дозу спиртного.

Через деякий час ця ж процедура супроводжувалася впливом електричного струму.

Як результат – більшість мишей перестали натискати на важіль через відчуття дискомфорту. Однак третина все одно продовжувала виконувати ті ж дії.

Ще пізніше вчені відключили "компульсивні клітини".

Тоді у щурів повернулася здатність самостійно утримуватися від алкоголю.

Я не очікував, що така невелика група клітин виявиться вирішальним чинником для такої складної поведінки і що завдяки їхнім відключенням вийде змінити поведінку,

– прокоментував автор роботи Маркус Хайліг.

Подальші експерименти показали, що ключову роль в роботі клітин відіграє особливий фермент, який може стати новою терапевтичної мішенню для розробки ліків від алкогольної залежності.

У подальших дослідженнях вчені також планують визначити біомаркери, які дозволять оцінювати індивідуальні ризики залежності від алкоголю.

Замість висновків

Вчені показали, що за нездатністю зупинитися під час вживання алкоголю відповідає невелика група нервових клітин в центральному ядрі мигдалеподібного тіла головного мозку (воно відіграє основну роль у формуванні емоцій, зокрема і страху).

Хоча поки результати підтверджені тільки на моделях тварин, відкриття нової мішені може змінити підходи в лікуванні алкогольної залежності у людини.