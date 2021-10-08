Дослідження цілеспрямованості

Вчені вирішили оцінити, наскільки пов'язані вміння ставити перед собою довгострокові цілі та автобіографічна пам'ять. За словами дослідників, більш ранні наукові роботи показали, наскільки важлива здатність зберігати яскраві спогади в контролі своїх емоцій і налагодженні відносин з оточуючими.

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Дослідження стартувало в січні 2020 року, коли почалася пандемія COVID-19. Близько 800 добровольців пройшли опитування, в яких повідомили про поставлену мету в житті й виконані завдання на шляху до неї. У липні, коли епідемія коронавірусу в США була в розпалі, учасників попросили поділитися своїми спогадами й переживаннями за пів року.

Яскраві спогади

Добровольці, які мають чіткі цілі в житті, описували свої спогади яскравіше і більш складно в порівнянні з учасниками, що не були настільки цілеспрямованими. Вчені відзначили не тільки хорошу пам'ять таких людей, але і здатність до детального опису своїх вражень і акцент на позитивних емоціях.

Дослідники також виявили, що симптоми депресії, які під час пандемії з'явилися у великої кількості людей, не впливають на вміння запам'ятовувати яскраві деталі.

Це дослідження дає нам більше даних про зв'язок між умінням ставити цілі й багатством особистих спогадів. Їхня яскравість і те, як вони вписуються в чітку розповідь, може бути одним зі шляхів, за яким мета призводить до найкращих результатів,

– вважать науковці.

Раніше науковці знайшли білок, який можна використовувати як маркер для визначення того, чи реально змінити або зовсім забути негативні спогади. Відкриття може бути корисним для лікування посттравматичних стресових розладів і різних психотравм.