У період з березня 2020 року по жовтень 2021 року Національна асоціація розладів харчової поведінки США (NEDA) зафіксувала збільшення на 58% кількості дзвінків, текстових повідомлень та електронних листів із проханням про допомогу.

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Загострення проблем харчової поведінки

Після опіоїдної залежності розлади харчової поведінки займають друге місце серед усіх психічних захворювань за ризиком смерті – забираючи близько 10 200 життів на рік у Сполучених Штатах.

За даними Національного інституту психічного здоров’я США, більшість людей із розладом харчової поведінки ніколи не лікуються. В цьому є велика небезпека, тому що, чим довше триває розлад харчової поведінки, тим важче від нього позбутися. І у цих людей вищий рівень рецидивів і погіршення побічних ефектів фізичного та психічного здоров’я.

Як зрозуміти, що в близької людини розлади харчової поведінки

Вага. Люди з розладами харчової поведінки можуть багато говорити про свою форму, вагу та дієти. Також вони можуть постійно висловлювати бажання зміни зовнішнього вигляду.

Фізичні вправи. Люди з проблемами харчової поведінки можуть дотримуватися режиму фізичних вправ, не збільшуючи споживання калорій, і стати тривожними, засмученими або емоційними, якщо не можуть позайматися.

Приготування їжі. Людина може бути надзвичайно зацікавлена ​​кулінарією, але не їсти те, що готує.

Контроль над їжею. Люди з розладами можуть нераціонально засмучуватися, коли не можуть контролювати ситуацію, пов’язану з їжею. Наприклад, коли з'являється раптова зміна планів на обід або неможливість замовити їжу, яку вони хотіли.

Дивна поведінка. Вони можуть проявляти дивну поведінку, наприклад, часто відвідувати туалет під час їжі або уникати спільних прийомів їжі з іншими людьми. Також можуть проводити дивні ритуали, наприклад, нарізати їжу на крихітні шматочки або їсти продукти в певному порядку.

Настрій. Вони можуть виглядати більш пригніченими, тривожними або дратівливими, ніж зазвичай.

Енергія. Коли людина мало їсть, то, як правило, має мало енергії. Вони можуть здаватися байдужими до речей, які раніше любили, або виглядати пригніченими весь час. Також можливі протилежні реакції: беруть на себе всі види обов’язків і діяльності, надмірно залучаючись і весь час викладаючись на 100%.

Якщо у вас є близька людина, яка бореться з розладом харчової поведінки, найкраще, що ви можете зробити, щоб допомогти, це поговорити про проблему. Делікатно висловіть свої занепокоєння та нагадайте, що ви поруч. Головне, дайте зрозуміти, що ви їх любите.