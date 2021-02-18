Приблизно 9% людей у світі мають харчові розлади. Майже 74% випадків недуги залежить від генетики. Загалом 70 мільйонів людей на планеті страждають розладами харчової поведінки. Людям або надто мало їжі, або надто багато. Вони постійно контролюють вагу або ж їх мучить совість за набрані кілограми.

Джерело: 120/80 на 24 каналі

Розлади харчової поведінки – дуже серйозна проблема. Як з нею боротися, і як стосунки із близькими можуть призвести до анорексії – далі у програмі.

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Що таке розлад харчової поведінки

За даними Американської психіатричної асоціації, розлади харчової поведінки – це хвороби, при яких люди відчувають серйозні порушення в харчовій поведінці та пов'язані з цим думки та емоції. Люди з розладами харчової поведінки, як правило, "зайняті" їжею та вагою свого тіла.

Простими словами – це:

нав'язливі думки про їжу;

відмова від зайвих калорій або ж постійне заїдання стресу.

психогенна блювота після кожного прийому їжі або ж невміння контролювати спожите.

І навіть дике бажання "закинутись" неїстівними предметами:

крейдою;

глиною;

піском.

Або ж спробувати на смак сире м'ясо чи не спечене тісто – усе це належить до розладів харчової поведінки.

Спартак Суббота, психотерапевт та радник міністра МОЗ України Звичайно, раніше таких розладів харчування не було, тому що не така увага приділялася зовнішньому вигляду. Люди не так заморочувалися, як вони виглядають: худі, не худі. Зараз з'явилась така культура – культ тіла, тому більше звертають на це увагу.

За словами дієтологині Каріни Дейнеко, саме в останні роки люди почали стикатися з розладами харчової поведінки. "Це ера депресії, різних психогенних розладів, і якщо раніше ми працювали з психологом, то тепер уже навіть із психотерапевтами, з різними препаратами типу антидепресантів чи транквілізаторів, які допомагають працювати", – зазначила Дейнеко.

Причини розладів

Звичайно, ці розлади, як і всі інші захворювання, мають свої причини.

► Сім'я

Насамперед усе залежить від сім'ї. Якщо дитина зростає у середовищі, де є повага до тіла кожного – навряд чи у неї виникнуть харчові розлади.

► Інші причини

Однак до РХП можуть призвести також:

булінг;

стереотипи, нав'язані суспільством;

особиста біда, яка викликає тривогу.

Анна Хіндел, психотерапевтка Це може сприйматись, як тривожний стан душі, депресивний настрій або поєднання тривоги та депресії. Звернення до контролю та обмеження споживання їжі або пристрасть до запою та очищення завжди є симптомом чи наслідком основного почуття, з яким живе людина. Зазвичай це якесь невирішене почуття, пов'язане з низькою самооцінкою або придушеною травмою. Люди звертаються до спроби контролювати споживання їжі або з'їдати свої емоції, а не розв'язувати основну проблему.

Найголовніші прояви розладів харчової поведінки

Як правило, виокремлюють 3 найчастіші прояви розладів харчової поведінки:

анорексія;

булімія;

психогенне переїдання.

Каріна Дейнеко, дієтологиня Зараз також внесений в міжнародну класифікацію такий діагноз, як орторексія. Якщо про переїдання й анорексію всі чули, то орторексія – це термін, який говорить про нав'язливий стан, коли людина хоче харчуватися виключно здоровою їжею.

Існує, наприклад, й пікацизм - бажання з'їсти неїстівне, або ж психогенна втрата апетиту, але про це трохи пізніше.

Що таке анорексія

Це один із харчових розладів, який здобув чималу популярність у XXI столітті. Зародилася анорексія, зрозуміло, раніше. Середньовічні жінки голодували заради духовної чистоти. Відмова від потрібної кількості калорій до добра не приводила. Так, власне, трапилося і з італійкою Катериною Сієнською у XIV столітті, яку згодом канонізували. Вона ж страждала від надзвичайної форми посту.

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Справа, зрозуміло, не лише у релігії. Бувши юною, вона бачила, як її старша сестра відмовляється від їжі на знак протесту проти неправильної поведінки чоловіка. Коли Катерині виповнилося 15, її сестра померла при пологах. Батьки ж прагнули, щоби молодша донька вийшла заміж за вдівця своєї сестри. Її відповідь полягала у пості на знак протесту – під вінець вона не пішла. У XXI столітті усе суттєво змінилося.

Анорексія виникає у зв'язку з високими стандартами щодо себе на фоні незадоволеності власним тілом. Як правило, найчастіше він виникає у підлітків, у ранньому підлітковому віці. Пізніше він виникає значно рідше. Якщо до 25 років не було анорексії, отже, потім є значно менше шансів, що вона виникне,

– сказав Спартак Суббота.

Найчастіше з анорексією стикаються дівчата – у 97% випадках. Однак велику роль усе ж відіграють стосунки із батьками.

Найголовніше, вчасно розпізнати симптоми анорексії.

Фізичні ознаки анорексії:

екстремальна втрата ваги;

втома;

безсоння;

посинілі пальці;

волосся, що випадає;

суха або жовтувата шкіра;

тотальна непереносимість холоду.



Фізичні ознаки анорексії / 24 канал

Емоційні ознаки анорексії:

постійні думки про їжу;

відмова від їжі;

брехня про кількість спожитого;

відсутність бажання їсти на публіці;

часте заглядання до дзеркала;

мала кількість емоцій.



Емоційні ознаки анорексії / 24 канал

Дитина, яка зіштовхується з критикою з боку оточення, або була якась критична ситуація, пов'язана з її зовнішністю – у неї формується враження, що вона буде кращою, якщо буде прагнути до ідеалу. Вибирає нереалістичні стандарти, яких досягнути неможливо,

– наголосив Спартак Суббота.

Ці пацієнти настільки зосереджені на своїх дефектах обличчя або тіла, що ігнорують інші важливіші аспекти життя: робота, сім'я і навіть своє здоров'я та добробут. Занепокоєння, пов'язане з "уявними" або "незначними" дефектами, настільки глибоко вкорінене і клопітке для цих пацієнтів, що вони проводять майже весь свій час, переживаючи за це або роблячи незадовільні спроби приховати вади за допомогою макіяжу чи волосся.

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Постійна віра в те, що вони "потворні", "непривабливі" чи навіть "відразливі" переборює весь їхній процес мислення, і жодне заспокоєння чи заперечення дефекту не може переконати їх.

Які нації найчастіше страждають на розлади харчової поведінки – дивіться у програмі.