Від анорексії до ожиріння: головні причини розладу харчової поведінки та як з цим боротися

Приблизно 9% людей у світі мають харчові розлади. Майже 74% випадків недуги залежить від генетики. Загалом 70 мільйонів людей на планеті страждають розладами харчової поведінки. Людям або надто мало їжі, або надто багато. Вони постійно контролюють вагу або ж їх мучить совість за набрані кілограми.
Джерело: 120/80 на 24 каналі
Розлади харчової поведінки – дуже серйозна проблема. Як з нею боротися, і як стосунки із близькими можуть призвести до анорексії – далі у програмі.
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За даними Американської психіатричної асоціації, розлади харчової поведінки – це хвороби, при яких люди відчувають серйозні порушення в харчовій поведінці та пов'язані з цим думки та емоції. Люди з розладами харчової поведінки, як правило, "зайняті" їжею та вагою свого тіла.
Простими словами – це:
І навіть дике бажання "закинутись" неїстівними предметами:
Або ж спробувати на смак сире м'ясо чи не спечене тісто – усе це належить до розладів харчової поведінки.
За словами дієтологині Каріни Дейнеко, саме в останні роки люди почали стикатися з розладами харчової поведінки. "Це ера депресії, різних психогенних розладів, і якщо раніше ми працювали з психологом, то тепер уже навіть із психотерапевтами, з різними препаратами типу антидепресантів чи транквілізаторів, які допомагають працювати", – зазначила Дейнеко.
Звичайно, ці розлади, як і всі інші захворювання, мають свої причини.
Насамперед усе залежить від сім'ї. Якщо дитина зростає у середовищі, де є повага до тіла кожного – навряд чи у неї виникнуть харчові розлади.
Однак до РХП можуть призвести також:
Як правило, виокремлюють 3 найчастіші прояви розладів харчової поведінки:
Існує, наприклад, й пікацизм - бажання з'їсти неїстівне, або ж психогенна втрата апетиту, але про це трохи пізніше.
Це один із харчових розладів, який здобув чималу популярність у XXI столітті. Зародилася анорексія, зрозуміло, раніше. Середньовічні жінки голодували заради духовної чистоти. Відмова від потрібної кількості калорій до добра не приводила. Так, власне, трапилося і з італійкою Катериною Сієнською у XIV столітті, яку згодом канонізували. Вона ж страждала від надзвичайної форми посту.
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Справа, зрозуміло, не лише у релігії. Бувши юною, вона бачила, як її старша сестра відмовляється від їжі на знак протесту проти неправильної поведінки чоловіка. Коли Катерині виповнилося 15, її сестра померла при пологах. Батьки ж прагнули, щоби молодша донька вийшла заміж за вдівця своєї сестри. Її відповідь полягала у пості на знак протесту – під вінець вона не пішла. У XXI столітті усе суттєво змінилося.
Анорексія виникає у зв'язку з високими стандартами щодо себе на фоні незадоволеності власним тілом. Як правило, найчастіше він виникає у підлітків, у ранньому підлітковому віці. Пізніше він виникає значно рідше. Якщо до 25 років не було анорексії, отже, потім є значно менше шансів, що вона виникне,
– сказав Спартак Суббота.
Найчастіше з анорексією стикаються дівчата – у 97% випадках. Однак велику роль усе ж відіграють стосунки із батьками.
Найголовніше, вчасно розпізнати симптоми анорексії.
Фізичні ознаки анорексії / 24 канал
Емоційні ознаки анорексії / 24 канал
Дитина, яка зіштовхується з критикою з боку оточення, або була якась критична ситуація, пов'язана з її зовнішністю – у неї формується враження, що вона буде кращою, якщо буде прагнути до ідеалу. Вибирає нереалістичні стандарти, яких досягнути неможливо,
– наголосив Спартак Суббота.
Ці пацієнти настільки зосереджені на своїх дефектах обличчя або тіла, що ігнорують інші важливіші аспекти життя: робота, сім'я і навіть своє здоров'я та добробут. Занепокоєння, пов'язане з "уявними" або "незначними" дефектами, настільки глибоко вкорінене і клопітке для цих пацієнтів, що вони проводять майже весь свій час, переживаючи за це або роблячи незадовільні спроби приховати вади за допомогою макіяжу чи волосся.
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Постійна віра в те, що вони "потворні", "непривабливі" чи навіть "відразливі" переборює весь їхній процес мислення, і жодне заспокоєння чи заперечення дефекту не може переконати їх.
Які нації найчастіше страждають на розлади харчової поведінки – дивіться у програмі.