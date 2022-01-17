Нове дослідження самотності

У своїй роботі вчені зосередилися на оцінці впливу розлучення чи самотнього життя на рівень запальних маркерів. Вони проаналізували зразки крові 4835 учасників Копенгагенського біобанку, чоловіків і жінок 48 – 62 років, а також дані про сімейний статус добровольців, отримані з національного регістру шлюбів та розлучень.

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У зразках крові вимірювали маркери запалення інтерлейкін 6 (ІЛ-6) та високочутливий С-реактивний білок (СРБ). Отримані дані були скориговані з урахуванням різних факторів, включаючи вік, індекс маси тіла, соціальний стан та рівень освіти, хронічні захворювання та ліки, які приймають.

Самотність негативно впиває на здоров'я чоловіків

В результаті вчені виявили прямий зв'язок між самотністю не менше ніж 7 років протягом 26 років дорослого життя у чоловіків з підвищеними маркерами запалення.

Зокрема, у тих, хто пережив два або більше розриви партнерських відносин учасників, рівень ІЛ-6 та СРБ у середньому вищий на 17% у порівнянні з контрольною групою чоловіків, які ніколи не розлучалися або прожили на самоті не більше як рік. Примітно, що на жінок наявність або відсутність партнера такого впливу не має – серед одиноких (зокрема розлучених) та заміжніх рівні маркерів запалення виявилися співставними.

Раніше фінські вчені з'ясували, що самотні та соціально ізольовані чоловіки схильні до підвищеного ризику розвитку онкозахворювань – приблизно на 10%. Цей зв'язок зберігався, незалежно від соціального стану, способу життя, хвороб серця. Смертність від раку була вищою у людей, які на початку дослідження не були одружені, були вдівцями або розлученими.