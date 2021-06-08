Вчені пояснили, що діаметр зіниці є показником активності області мозку під назвою блакитна пляма. Там вивільняється норадреналін, який регулює процеси сприйняття, уваги, навчання і пам'яті.

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Як проводилось дослідження:

У дослідження взяли участь 500 добровольців і віці від 18 до 35 років.

Аби виміряти розмір зіниць в стані спокою, спершу дослідники зафіксували, як зіниці відбивають світло.

Після цього волонтерам дали пройти когнітивні тести для визначення рівня рухомого інтелекту. Це здатність аналізувати, логічно мислити й вирішувати завдання за межами попереднього досвіду.

Окрім цього, вчених цікавило вміння добровольців концентруватися на завданні, не відволікаючись на перешкоди.

Тож учасникам запропонували запам'ятати букви, які на декілька секунд з'являлися на екрані, поки в протилежному кутку мерехтіла велика зірочка.

Висновки науковців

Люди з найширшими зіницями мали найвищі бали тесту. Втім, на подив дослідників, вони виявили й негативний зв'язок між розміром зіниці й віком – чим старші були добровольці, тим більш звуженими були їхні зіниці.

Але коли вчені посортували дані за віком, зв'язок між діаметром зіниці й рівнем рухомого інтелекту зберігся.

Науковці припускають, що у людей з постійно розширеними зіницями, навіть в стані спокою, активність блакитної плями регулюється краще. Ймовірно, це і підвищує когнітивні здібності та функції мозку.