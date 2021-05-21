Які вакцини перевірять
Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок (Matt Hancock) анонсував клінічні випробування Cov-Boost, в ході яких буде визначено ефективність третьої дози вакцини препаратів семи виробників: AstraZeneca, Pfizer і BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen і Curevac.
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Це перші у світі подібні дослідження, які необхідні для отримання даних про вплив бустерної дози вакцини на імунну відповідь раніше щеплених пацієнтів.
Як проводитимуть перевірку вакцин
Випробування розпочнуться в червні та будуть проводитися в медичних центрах в різних містах королівства за участю 2886 добровольців, які раніше вже пройшли вакцинацію. Кожен з них отримає третю дозу одного з семи препаратів не менш ніж через 10-12 тижнів після введення першого компонента. Передбачається, що учасники, які отримали перші дві дози препарату одного виробника, можуть отримати вакцину іншої фірми.
- Вчені будуть контролювати імунну відповідь щеплених учасників через 24, 84, 308 і 365 днів після щеплення за допомогою аналізів крові.
- Також добровольці будуть регулярно заповнювати анкети про своє самопочуття і при необхідності зв'язуватися з лікарем.
- Перші дані про ефективність і безпеку бустерної вакцини дослідники планують отримати вже у вересні 2021 року.
Передбачається, що препарат, який покаже найкращі результати, буде застосовуватися на території Великої Британії напередодні зими, коли можливий новий підйом захворюваності.