Розпочали дослідження безпеки третьої дози вакцини проти COVID-19

Оскільки жодна вакцина проти COVID-19, ймовірно, не може забезпечити довічний імунітет, багатьом з нас доведеться робити щеплення знову. Але поки немає даних про те, який препарат ефективний і безпечний для повторної вакцинації, і вчені в Великої Британії мають намір це з'ясувати.

Які вакцини перевірять

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок (Matt Hancock) анонсував клінічні випробування Cov-Boost, в ході яких буде визначено ефективність третьої дози вакцини препаратів семи виробників: AstraZeneca, Pfizer і BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen і Curevac.

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Це перші у світі подібні дослідження, які необхідні для отримання даних про вплив бустерної дози вакцини на імунну відповідь раніше щеплених пацієнтів.

Як проводитимуть перевірку вакцин

Випробування розпочнуться в червні та будуть проводитися в медичних центрах в різних містах королівства за участю 2886 добровольців, які раніше вже пройшли вакцинацію. Кожен з них отримає третю дозу одного з семи препаратів не менш ніж через 10-12 тижнів після введення першого компонента. Передбачається, що учасники, які отримали перші дві дози препарату одного виробника, можуть отримати вакцину іншої фірми.

Вчені будуть контролювати імунну відповідь щеплених учасників через 24, 84, 308 і 365 днів після щеплення за допомогою аналізів крові.

Також добровольці будуть регулярно заповнювати анкети про своє самопочуття і при необхідності зв'язуватися з лікарем.

Перші дані про ефективність і безпеку бустерної вакцини дослідники планують отримати вже у вересні 2021 року.

Передбачається, що препарат, який покаже найкращі результати, буде застосовуватися на території Великої Британії напередодні зими, коли можливий новий підйом захворюваності.