Чому виникає алергія на собак

Алергія на собак – це поширене захворювання, яке все частіше зустрічається у людей. Викликають її сім різних молекул, які містяться у слині та на шкірі у тварин. Усі вони називаються Canis familis та пронумеровані з 1 до 7. У літературі їх зазвичай називають скорочено Can f.

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Найпоширенішим алергеном є Can f 1, він відповідальний за 50 – 75% всіх випадків алергії на собак. Він міститься у слинних залозах, тканинах язика та шкірі тварин.

По суті алергія – це неправильна реакція імунної системи на білок. При першому контакті з алергеном організм виробляє проти нього білки-імуноглобуліни групи Е (IgE). Коли людина знову контактує з подразником, IgE запускають вироблення гістаміну та серотоніну, які і викликають симптоми алергії. При цьому в нормі IgE відіграють важливу роль у захисті організму від паразитів та отрут.

Створення вакцини проти алергії на собак

Щоб створити вакцину проти алергії на собак, вчені хочуть навчити імунну систему правильно реагувати на епітопи (частина молекули) Can f 1. Для цього необхідно їх визначити, виділити та ввести пацієнту, подібно до того, як працюють звичайні противірусні вакцини.

Ми хочемо мати можливість передавати невеликі дози цих епітопів імунній системі, щоб навчити її боротися з ними, аналогічно принципу, що лежить в основі будь-якої вакцини. Але ми не можемо цього зробити, не визначивши спочатку епітоп IgE Can f 1,

– зазначили науковці.

Щоб знайти потрібні епітопи алергену, які відрізняють його від інших, вчені вдалися до рентгенівської кристалографії – методу, який дозволяє визначити кристалічну структуру білка. Для Can f 1 це було зроблено вперше. Найближчим часом вчені збираються поставити низку експериментів, щоб точніше виявити специфічний епітоп для створення вакцини.

Раніше найбільше дослідження підтвердило важливість своєчасного прийому препаратів проти алергічного риніту для астматиків – вони не лише дозволяють використовувати менше ліків проти астми, а й захищають від пневмонії.