Вакцина проти раку грудей

Вчені з Клівлендської клініки працюють над вакциною проти раку молочної залози вже багато років. Фундаментальне дослідження, яке відкрило шлях до цієї мети опублікували ще у 2010 році. Його автори вибрали мішенню для препарату (точніше, для антитіл, які виробляться за його дією) білок альфа-лактальбумін білок.

Також на тему: Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують

Його знаходять у високих концентраціях переважно у карциномах молочної залози. У нормі він визначається в епітелії залози під час лактації (годування груддю). Експерименти на мишах показали, що така вакцинація може запобігти кільком типам раку молочної залози у мишей. Тоді вчені зазначили, що в майбутньому цей метод можна випробувати для профілактики раку у жінок, які мали менопаузу: коли лактація малоймовірна, а ризик раку високий.

Довгострокова мета цього дослідження – з'ясувати, чи може ця вакцина запобігати раку молочної залози до того, як він розвинувся. Зокрема, це стосується його агресивних форм, які переважають у жінок з високим ризиком,

– зазначили науковці.

Початок досліджень

Для початку дослідники збираються подивитися, наскільки ефективною є вакцина у попередженні рецидиву тричі негативного раку молочної залози (рак, в якого в клітинах пухлини відсутні головні мішені, на які розраховані препарати для лікування).

У першій фазі дослідження вакцини автори перевірять безпеку препарату та отримають ранні дані про його імуногенність у людей. Зараз у дослідження набирають учасниць (потрібно 18 – 24 осіб), які одужали від потрійного негативного раку молочної залози, але мають ризик його рецидиву. Вони повинні мати хороше здоров'я і не приймати препарати, які можуть провокувати лактацію.

Раніше вчені встановили, що під час фізичного навантаження м'язи виділяють певні білки, які запускають протиракову активність. Всього за 3 місяці регулярна активність уповільнили зростання пухлини у чоловіків, які брали участь в експерименті.