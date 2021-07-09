Ефективність третьої дози

В компанії зазначили, що бачили обнадійливі дані в підсилювальному дослідженні третьої дози вакцини. Попередні дані демонструють, що бустерна доза, введена через 6 місяців після другої дози, має стабільний профіль засвоєння.

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Також додали, що при третій дозі вакцини спостерігаються високі титри нейтралізації, в тому числі Beta-штаму коронавірусу, їх в 5 – 10 разів більше, ніж після двох основних доз.

Компанії розраховують опублікувати більш точні дані найближчим часом, а також подати їх до FDA, EMA та інших контролюючих органів протягом найближчих тижнів.

Нова вакцина

Також повідомляється, що, попри високу ефективність третьої дози, компанії розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19, націлену на повний спайковий білок варіанту Delta.

Перша партія мРНК для випробування вже виготовлена на заводі BioNTech в Майнці (Німеччина). Компанії передбачають, що клінічні дослідження розпочнуться у серпні за умови схвалення регуляторних органів.

Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech

Джерело: BioNTech

Ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. Також важливо, що вона ефективна проти "південноафриканського" штаму.

Діюча речовина препарату – мРНК. Це молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.

Всього Україна має отримати 10 мільйонів доз цієї вакцини.

Зараз вона вважається найефективнішою та найбезпечнішою.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу