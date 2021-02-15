Розпочалося практичне навчання медиків, які вакцинуватимуть українців від COVID-19: деталі
В Україні 15 лютого розпочався другий етап навчання серед мобільних медичних бригад, які проводитимуть вакцинацію від коронавірусу. Перший етап – онлайн-тренінги, деякі з членів мобільних бригад вже пройшли.
Джерело:24 канал
На другому етапі медики на практиці навчатимуться проводити імунізацію від COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech і AstraZeneca. Про це йдеться у пресрелізі Центру громадського здоров'я.
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ЦГЗ проводить тренінги спільно з Бюро ВООЗ в Україні. До кінця тижня практичні заняття пройдуть як мінімум по дві мобільні бригади з кожної області.
Одна мобільна бригада з області вивчить спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer / BioNTech, друга – з AstraZeneca. Це дозволить оперативно запустити процес імунізації проти COVID-19 у всій Україні, як тільки доставлять вакцину,
– йдеться у пресрелізі.
Чого навчатимуть українських медиків
Під час навчання медпрацівники отримають:
- рекомендації з консультування до і після вакцинації;
- інформацію про те, як вводити вакцину (для кожного виробника окремо;
- як розраховувати потребу у вакцині й ін'єкційних матеріалах;
- як безпечно утилізувати використані ін'єкційні матеріали;
- медпрацівники отримають інформацію про надання екстреної невідкладної допомоги в разі потреби.
Мобільна бригада складатиметься з лікаря, двох медсестер, реєстратора і водія.
Вакцинація в Україні: що відомо
- 13 лютого головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що перша партія вакцини прибуде в Україну вже наступного тижня. Мовиться про препарат від AstraZeneca.
- Очільник МОЗ Максим Степанов вже назвав вакцинацію проти коронавірусу – наймасштабнішою в історії України.
- Загалом Україна отримає препарати від 4 компаній: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax.
- Насамперед вакцинуватимуть людей, які належать до групи ризику. Зокрема медиків, що працюють з хворими на коронавірус, мешканців будинків похилого віку та військовослужбовців на передовій.
- Вакцинація в Україні мала розпочатись 15 лютого 2021 року.
- Максим Степанов заявив, що вакцинація затримується. Він повідомив, що перші вакцини проти COVID-19 країна може отримати 16 – 17 лютого.
- Володимир Зеленський готовий вакцинуватися одним із перших, щоб довести українцями безпечність щеплень.
5 етапів вакцинації проти COVID-19 / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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