Розпочалося практичне навчання медиків, які вакцинуватимуть українців від COVID-19: деталі

В Україні 15 лютого розпочався другий етап навчання серед мобільних медичних бригад, які проводитимуть вакцинацію від коронавірусу. Перший етап – онлайн-тренінги, деякі з членів мобільних бригад вже пройшли.

На другому етапі медики на практиці навчатимуться проводити імунізацію від COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech і AstraZeneca. Про це йдеться у пресрелізі Центру громадського здоров'я.

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ЦГЗ проводить тренінги спільно з Бюро ВООЗ в Україні. До кінця тижня практичні заняття пройдуть як мінімум по дві мобільні бригади з кожної області.

Одна мобільна бригада з області вивчить спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer / BioNTech, друга – з AstraZeneca. Це дозволить оперативно запустити процес імунізації проти COVID-19 у всій Україні, як тільки доставлять вакцину,

– йдеться у пресрелізі.

Чого навчатимуть українських медиків

Під час навчання медпрацівники отримають:

рекомендації з консультування до і після вакцинації;

інформацію про те, як вводити вакцину (для кожного виробника окремо;

як розраховувати потребу у вакцині й ін'єкційних матеріалах;

як безпечно утилізувати використані ін'єкційні матеріали;

медпрацівники отримають інформацію про надання екстреної невідкладної допомоги в разі потреби.

Мобільна бригада складатиметься з лікаря, двох медсестер, реєстратора і водія.

Вакцинація в Україні: що відомо

В Україні планують створити близько 600 мобільних бригад. Віктор Ляшко заявив, що нині вже сформовано близько 350 мобільних бригад



5 етапів вакцинації проти COVID-19 / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу