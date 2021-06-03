Як записатися на вакцинацію

Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19.

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Під час розмови оператору необхідно повідомити:

з якого ви населеного пункту (уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим),

вказати ваші дані,

обрати найзручніший пункт щеплення.

У вас буде унікальний ідентифікатор

Оператор здійснить запис на вакцинацію та надішле вам СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону, або листа на електронну пошту – у разі його відсутності.

"Цей ідентифікатор також передадуть до Держприкордонслужби України, щоб вас безперешкодно пропустили на підконтрольні Уряду України території", – пояснили у МОЗ.

Ви не будете проходити самоізоляцію чи обсервацію

Важливо, що люди, які бажають здійснити вакцинацію і мають унікальний ідентифікатор з підтвердженням запису на щеплення, не повинні проходити самоізоляцію чи обсервацію.

Дії щодо отримання другої дози

Для запису на отримання другої дози вакцини необхідно буде знову зателефонувати до контакт-центру.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков додав, що вакцинація відбуватиметься у визначених місцевими управліннями охорони здоров‘я опорних лікарнях.

"Через дії російських окупаційних режимів наші люди опинилися в ізоляції від цивілізованого світу без можливості забезпечити елементарні людські потреби. В першу чергу, мова про медичне забезпечення. По суті окупаційна влада, порушуючи всі норми міжнародного та міжнародного гуманітарного законодавства здійснює медичний геноцид", – заявив Резніков.