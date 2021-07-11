Україна веде перемовини щодо цієї вакцини. Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі одного з українських телеканалів.
До речі В Україні зареєстрували COVID-вакцину від Johnson & Johnson: потрібна всього одна доза
Цю вакцину хочуть багато країн
Кузін зауважив, що Johnson & Johnson – це єдина вакцина з одноразовим введенням.
У цьому її привабливість, тому що дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати,
– сказав чиновник.
Крім того, сам виробник виробляє невелику кількість препарату, відтак наразі тільки ведуть перемовини.
В Україні вже використовували цю вакцину
Кузін нагадав, що в Україні вже 390 людей отримали вакцину Johnson & Johnson. Зокрема, співробітники однієї з приватних компаній. Їх вакцинацію профінансувало США.
Що відомо про вакцину Johnson & Johnson
- Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я
- Її використання дозволили США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.
- Крім однієї дози, перевага цієї вакцини полягає у можливості зберігати її у звичайному холодильнику.
- До слова, нещодавно компанія Johnson & Johnson заявила про ефективність своєї вакцини від дельта штаму коронавірусу.