Розповіли, коли вакцина Johnson & Johnson з'явиться в Україні

Україна веде перемовини щодо цієї вакцини. Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі одного з українських телеканалів.

До речі В Україні зареєстрували COVID-вакцину від Johnson & Johnson: потрібна всього одна доза

Цю вакцину хочуть багато країн

Кузін зауважив, що Johnson & Johnson – це єдина вакцина з одноразовим введенням.

У цьому її привабливість, тому що дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати,

– сказав чиновник.

Крім того, сам виробник виробляє невелику кількість препарату, відтак наразі тільки ведуть перемовини.

В Україні вже використовували цю вакцину

Кузін нагадав, що в Україні вже 390 людей отримали вакцину Johnson & Johnson. Зокрема, співробітники однієї з приватних компаній. Їх вакцинацію профінансувало США.

Що відомо про вакцину Johnson & Johnson