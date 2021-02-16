Розраховую, що цього тижня зробимо перше щеплення, – Степанов про затримку вакцинації
Медична інфраструктура вже готова до початку вакцинації. Однак Україна чекає поставки вакцин. Як тіьки препарати доставлять, почнуть робити щеплення.
Джерело:24 канал
Вже готові списки людей, яких будуть щеплювати на першому етапі. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Чому виникли затримки із поставкою вакцин
Очікували, що вакцина прибуде до 15 лютого. За словами Степанова, така дата виникла, базуючись на договорах між Україною та виробниками вакцин, де були визначені кількість і терміни поставки.
Виникли певні технічні проблеми логістичного характеру. Я думаю, вони будуть вирішені за кілька днів...Розраховую, що цього тижня зробимо перше щеплення проти коронавірусу,
– зауважив міністр.
Крім того, Степанов нагадав, що до середини лютого мали надійти 117 тисяч доз Pfizer від COVAX. З доставкою цих препаратів, як сказав Степанов, виникли певні бюрократичні труднощі, які не залежать від України.
"Я хочу наголосити, в черзі стоять всі країни світу", – підсумував очільник МОЗ.
Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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