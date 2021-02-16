Розраховую, що цього тижня зробимо перше щеплення, – Степанов про затримку вакцинації

Медична інфраструктура вже готова до початку вакцинації. Однак Україна чекає поставки вакцин. Як тіьки препарати доставлять, почнуть робити щеплення.

Вже готові списки людей, яких будуть щеплювати на першому етапі. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

До теми Степанов пообіцяв, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться, – Гетманцев

Чому виникли затримки із поставкою вакцин

Очікували, що вакцина прибуде до 15 лютого. За словами Степанова, така дата виникла, базуючись на договорах між Україною та виробниками вакцин, де були визначені кількість і терміни поставки.

Виникли певні технічні проблеми логістичного характеру. Я думаю, вони будуть вирішені за кілька днів...Розраховую, що цього тижня зробимо перше щеплення проти коронавірусу,

– зауважив міністр.