Медики широко застосовуються аспірин і низькомолекулярний гепарин для запобігання ішемічного інсульту у літніх пацієнтів.

Читайте також: Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

Нове дослідження ефективності антикоагулянтів при COVID-19

Щоб оцінити ефективність таких заходів, медики провели дослідження за участю 240 пацієнтів похилого віку, які були госпіталізовані з важкою формою COVID-19. Їх розділили на п'ять груп, в чотирьох з них пацієнти отримували різні види комбінації розріджувачів крові, в тому числі з використанням профілактичних і лікувальних доз гепарину, вафарину та аспірину. Одна група була контрольною.

Під час лікування ішемічний інсульт розвинувся у 11 пацієнтів (4,6%), 9 з них були жінки, середній вік пацієнтів становив 80 років. У всіх хворих були супутні захворювання, які збільшували ризик серцево-судинних подій: гіпертонія, діабет, кардіоміопатія і стеноз сонної артерії.

Розріджувачі крові не зменшують ризик інсульту

За оцінками лікарів, жодна з комбінацій препаратів не показала істотного ефекту. Більш того, ці результати узгоджуються з висновками інших подібних досліджень, де також застосовувалися різні способи профілактики інсульту і тромбозу.

На думку неврологів, вченим необхідно зосередитися на посмертних дослідженнях шийно-мозкової судинної мережі померлих пацієнтів, щоб визначити механізм розвитку інсульту при COVID-19.

Нещодавно нове дослідження підтвердило, що при легкому перебігу COVID-19 пацієнти з легкими та помірними симптомами абсолютно не потребують препаратів для зниження ризику тромбоутворення.