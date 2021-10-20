Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 19 жовтня, в Україні зафіксували 18 912 нових хворих на COVID-19. Серед них 1 447 дітей та 435 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 5 468 хворих на коронавірус або людей з наявними ознаками хвороби – це майже удвічі більше, ніж вчора.

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На жаль, ще 495 мешканців України померли внаслідок недуги. Натомість одужали 7 605 пацієнтів.

Швидкість COVID-тестування населення

Впродовж минулої доби в Україні провели 137 355 тестувань на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 67 258,

методом ІФА – 14 142,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 955,

Від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2 679 185 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Хворобу зуміли подолати 2 344 799 людей. Але, на жаль, з життя пішли 61 843 пацієнти.

Статистика COVID-19 в регіонах: добовий показник

Київ – 1023 випадки;

Вінницька область – 444 випадки;

Волинська область – 496 випадків;

Дніпропетровська область – 1253 випадки;

Донецька область – 1040 випадків;

Житомирська область – 640 випадків;

Закарпатська область – 239 випадків;

Запорізька область – 1225 випадків;

Івано-Франківська область – 446 випадків;

Київська область – 562 випадки;

Кіровоградська область – 112 випадків;

Луганська область – 742 випадки;

Львівська область – 943 випадки;

Миколаївська область – 437 випадків;

Одеська область – 1606 випадків;

Полтавська область – 935 випадків;

Рівненська область – 782 випадки;

Сумська область – 912 випадків;

Тернопільська область – 588 випадків;

Харківська область – 1242 випадки;

Херсонська область – 947 випадків;

Хмельницька область – 954 випадки;

Черкаська область – 544 випадки;

Чернівецька область – 622 випадки;

Чернігівська область – 178 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Статистика вакцинації в Україні: рекордна кількість щеплень

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 19 жовтня, щеплення проти коронавірусу зробили 226 587 мешканців України. Це рекордна кількість від початку вакцинальної кампанії. Зокрема, першу дозу отримали 142 141. Ще 84 446 людей зробили друге щеплення.

Загальні темпи вакцинації в Україні Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувались 8 207 903 мешканців країни. 8 207 901 з них отримали щонайменше одну дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

У Харкові катастрофічна ситуація з COVID-19

Джерело: 24 канал

Кількість хворих на COVID-19 на Харківщині продовжує зростати шаленими темпами. Волонтери повідомляють, що до них надходить безліч скарг від людей, які потребують госпіталізації, але їх просто не приймають у медзаклади.

За інформацією Харківської міської ради, 80% всіх госпіталізованих з COVID-19 потребують кисневої підтримки. Водночас 4,6% з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Критична ситуація з COVID-19 у Харкові: дивіться відео

В Україні не планують вводити локдаун, – Шмигаль

Джерело: 24 канал

Денис Шмигаль заявив, що загальнонаціональний локдаун вводити не планують. Запевнив також, що "єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація".

Денис Шмигаль заявив, що рекордна кількість щеплень припадає на регіони, де ввели червону зону карантину. Тож політик закликав "не чекати червоної зони", а вакцинуватись до початку піку епідемії COVID-19. Прем'єр нагадав, що за наявності повної вакцинації персоналу та відвідувачів, бізнес та заклади можуть працювати навіть у червоній зоні.

Від COVID-19 вмирають 40% пацієнтів реанімацій Києва

Джерело: 24 канал

Медики Київської клінічної лікарні №4 опублікували моторошні кадри із реанімаційного відділення, де рятують хворих на коронавірус

Медики показали будні Київської лікарні №4, де рятують хворих на коронавірус / Фото Міністерства охорони здоров'я України

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Новини про коронавірус в світі 20 жовтня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 20 жовтня по всьому світу зафіксували понад 241 мільйон хворих на COVID-19 та 4,9 мільйона смертей внаслідок недуги. Тим часом у ВООЗ вважають, що насправді ці цифри значно більші, адже у бідніших країнах низький рівень тестування населення.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія та Бразилія.

В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу

Джерело: Medical Xpress

МОЗ Ізраілю заявило, що в країні зафіксували новий штам коронавірусу AY 4.2. Інфекцію виявили у 11-річного хлопчика, який прибув з Європи. Наявність вірусу підтвердили просто в аеропорту Бен-Гуріон, що в Тель-Авіві.

До слова, перші випадки цього штаму зафіксували у Великій Британії. AY.4.2 – нащадок варіанту Дельта (B.1.167.2), який має 2 характерні мутації в шипі: Y145H і A222V.

Дослідження про коронавірус

Чи справді COVID-вакцина допомагає дітям: аналіз даних у США

Джерело: The Guardian

Центри з контролю і запобігання захворювань США (CDC) проаналізували, чи справді вакцина Pfizer, якою нині імунізують підлітків, допомагає їм легше перенести хворобу. Виявилось, що препарат на 93% ефективний для запобігання госпіталізації дітей у віці 12 – 18 років.

Дослідження проводилося в період з червня по вересень 2021 року, коли штам коронавірусу Дельта був найбільш поширеним. 97% учасників дослідження не були вакциновані. Близько 16% з них потребували апаратів життєзабезпечення.

Чи варто приймати розріджувачі крові при легкому і середньому перебігу коронавірусу

Джерело: JAMA

Нове дослідження підтвердило, що при легкому перебігу COVID-19 пацієнти з легкими та помірними симптомами абсолютно не потребують препаратів для зниження ризику тромбоутворення.

За результатами спостережень вчені не виявили істотного ефекту ні від апіксабану, ні від аспірину в порівнянні з контрольною групою. У незначної кількості пацієнтів було виявлено кровотечу, в групі апіксабану в лікувальних дозах (6,9%), але жоден випадок не був серйозним.

Як зайва вага впливає на симптоми коронавірусу

Джерело: Medical Xpress

Ожиріння пов'язане з важкими наслідками серед госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Але дослідження показує, що навіть при легкому перебігу коронавірусу люди з зайвою вагою переносять хворобу важче.

У дослідженні взяли участь 522 людини, як дорослі, так і діти. Пацієнти з надлишковою вагою або ожирінням мали більше симптомів у порівнянні з іншими. Вони частіше страждали від кашлю та задишки.