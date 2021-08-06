Розріджувачі крові зменшують ризик ускладнень при коронавірусі

Під час пандемії коронавірусу широко використовують препарати, які розріджують кров для запобігання утворення тромбів у пацієнтів з COVID-19. Однак клінічна важливість антикоагулянтів досі залишається спірним питанням, в тому числі через високий ризик кровотечі.

Нове дослідження провели вчені група вчених з різних країн, об'єднали зусилля для того, щоб отримати максимально повні дані про ефективність застосування антикоагулянтів для лікування госпіталізованих пацієнтів. Зокрема, вони зосередилися на використанні профілактичної й терапевтичної доз гепарину у хворих з помірним і тяжким перебігом COVID-19.

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Як відбувалося дослідження

Починаючи з квітня 2020 року 2,2 тисячі пацієнтів розділили на дві групи, вони отримували або профілактичну, або повну дозу гепарину протягом двох тижнів. Проміжні результати дослідження показали, що терапевтична доза антикоагулянтів не тільки не знижує ризику потреби в штучної вентиляції легенів, але навіть може нашкодити важкохворим пацієнтам через можливу кровотечу. Тому дослідження призупинили.

Однак через місяць оновлені результати продемонстрували, що повні дози гепарину можуть бути корисні для пацієнтів з помірним перебігом COVID-19, тому вчені вирішили відновити дослідження. Остаточний аналіз даних включав понад тисячу пацієнтів з важкими ускладненнями коронавірусної інфекції та понад 2,2 тисячі з помірними.

Як і раніше, половина пацієнтів отримувала антикоагулянтну терапію в профілактичних дозах, половина – в лікувальних. Спостереження за учасниками велися три тижні, протягом яких дослідники вивчали ефективність різних доз гепарину в зниженні потреби в ШВЛ.

Розріджувачі крові зменшують ризик ускладнень

Повна доза гепарину знизила ризик ШВЛ у пацієнтів з помірним перебігом COVID-19 на 98,6% в порівнянні з хворими тієї ж групи, що одержували профілактичні дози антикоагулянту.

Кровотечу як побічний ефект діагностували у невеликого кількості учасників.

Разом з тим, у важких хворих антикоагулянти знизили ймовірність тромбозу, але не позначилися на потреби в ШВЛ і не зменшувала термін госпіталізації.

Раніше науковці довели, що антикоагулянти неефективні для профілактики коронавірусної інфекції, тому без призначення лікарі їх не потрібно застосовувати.