Розрив меніска: симптоми, діагностика та лікування

Розрив меніска – це пошкодження в коліні хряща, який називається меніском. Їх два: внутрішній і зовнішній. Меніски амортизують і підтримують суглоби.

Розрив відбувається через надмірне навантаження на коліно, коли воно занадто часто або занадто різко повертається. Глибокий присід або піднімання важких речей теж може призвести до розриву меніска.

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У зону ризику входять люди, які займаються контактним спортом або спортом, в якому потрібно різко зупинятися і повертати, наприклад футболом, баскетболом або тенісом.

З віком ризик розриву меніска зростає, оскільки хрящ зношується і стає менш міцним. Зайва вага теж збільшує можливість пошкодження хряща.

Симптоми розриву меніску

припухлість в коліні;

клацання в коліні під час травми;

біль, особливо при повороті коліна;

неможливість повністю випрямити коліно;

зниження рухливості коліна;

підгинання коліна.

Не завжди травма якось проявляється, людина може жити та не знати, що у неї розрив меніска.

Діагностика розриву меніску

Хірург або травматолог може поставити діагноз після простого огляду та опитування: він з'ясує, коли і як сталася травма. Лікар покрутить коліно, може попросити пацієнта походити або поприсідати.

Також лікар може провести артроскопію – процедуру, коли через маленький надріз в коліні під шкіру вставляють камеру. Так лікар може точніше зрозуміти причину болю в коліні та визначити серйозність травми.

Ще лікар може призначити наступні обстеження:

Рентген: хоча меніск не видно на рентгені, це допоможе відсікти інші можливі травми;

МРТ: показує детальне зображення тканин коліна.

Лікування розриву меніску

Лікування залежить від серйозності травми, іноді її можна провести вдома. Для цього потрібно:

відпочивати: менше ходити, не займатися спортом;

прикладати лід, заморожені овочі або м'ясо на 15 хвилин кожні кілька годин, це допоможе зняти біль;

пити болезаспокійливе – звичайні знеболювальні, які продаються без рецепта.

Якщо звичайне лікування не допомагає, іноді призначають операцію. Під час неї хірург може або нанести шов, який допомагає меніску не розриватись далі, або видалити пошкоджену частину меніска. Її видаляють, якщо шви не допомогли або травма спочатку занадто серйозна і меніск ніяк не може зажити.

Також якщо попередні методи не працюють, можуть зробити пересадку меніска. На місце пошкодженого встановлюють або донорський меніск, або штучний імплант.