Розробили додаток, який передбачає майбутні спалахи COVID-19

Вчені з Університету Джона Хопкінса розробили додаток, який може передбачати майбутні спалахи коронавірусу. Ба більше, застосунок показуватиме місце або регіон ймовірного виникнення спалаху.

Команда Джона Хопкінса у травні 2020 року запустила додаток COVID Control. Він відстежує симптоми, про які повідомляють користувачі.

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Як працює додаток:

СOVID Control дозволяє користувачам анонімно повідомляти про симптоми, пов'язані з COVID-19, до прикладу: лихоманка, втрата смаку та запаху, нудота тощо.

На основі цих даних створюється загальнодоступна мапа, яка показує, де є скупчення людей з симптомами.

Такий підхід дозволяє керівникам громадської охорони здоров'я відстежувати рівень захворюваності та вживати заходів щодо стримування поширення вірусу.

Чи справді він може передбачати майбутні спалахи?

З моменту запуску додатку понад 19 000 користувачів у 1 019 округах в кожному штаті США ввели понад 174 000 записів.

Дослідження було зосереджено на місті Балтимор і його окрузі. Воно показало, що 9 кластерів симптомів, зареєстрованих користувачами COVID Control, корелюють з місцями підвищеної поширеності коронавірусу, про які повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Балтімор.

Втрата смаку або нюху показала найсильнішу кореляцію між повідомленнями про симптоми й підтвердженими випадками COVID-19. Додаток прогнозував сплеск випадків в середньому за 5 днів до того, як Департамент охорони здоров'я міста підтвердив спалах вірусу.

Це дійсно багатообіцяльний приклад того, як для відстеження захворювань ми можемо використовувати участь громадськості й повсюдне поширення таких технологій, як стільникові телефони,

– заявив директор відділу анестезіології та точної медицини в Школі медицини Університету Джона Хопкінса Роберт Стівенс.

Він зауважив, що цей підхід не обмежується інфекційними захворюваннями. Його можна використовувати для відстеження епідеміології хвороб серця, раку чи діабету.

Додаток доступний для користувачів Google Play та Apple App Store.