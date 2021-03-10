Італійський вчений Дієго Гецці з Федеральної політехнічної школи Лозанни (EFPL) придумав спосіб, як подарувати незрячим людям зір.

Принцип роботи пристрою

В основі технології – імплантат з 10,5 тисяч електродів, який встановлюється безпосередньо на сітківку. вчені працювали над винаходом з 2015 року.

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Імплант працює з розумними окулярами, оснащеними камерою, і мікрокомп'ютером. Камера, вбудована в розумні окуляри, фіксує зображення в полі зору користувача – охоплює 45 градусів і надсилає дані на мікрокомп'ютер, розташований на одному з наконечників окулярів.

Мікрокомп'ютер перетворює дані на світлові сигнали, які передаються на електроди в імплантаті сітківки.

Люди будуть вчитись розпізнавати об'єкти

Ці електроди стимулюють сітківку так, що користувач бачить спрощену чорно-білу схему зображення, яка складається з точок світла.

Згодом пацієнти повинні навчитися інтерпретувати ці світлові точки, щоб розрізняти форми та предмети.

Коли ви дивитеся на зірки в нічному небі — ви можете навчитися розпізнавати певні сузір'я. Сліпі пацієнти побачать щось подібне з нашою системою,

– пояснив дослідник Гецці.

Перспектива відкриття

Система ще не випробувана на людях. Перш за все дослідницька група хотіла впевнитись у своїх результатах. Для вимірювання зору використовували 2 параметри: поле зору та роздільну здатність.