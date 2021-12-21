Розробники стверджують, що процедура введення чіпа під шкіру є безболісною та безпечною. За потреби імплант можна витягти.

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Чіпи імплантуються в руку або між ліктем і кистю або між великим і вказівним пальцями. Чіп імплантується простим уколом шприца.



Як виглядає чіп у руці / Фото Daily Mail

Крім даних про вакцинацію на них можна зберігати безліч різних документів, наприклад, абонемент у спортзал.

Принцип роботи

Він працює за принципом NFC. Це технологія бездротового високочастотного зв'язку малого радіуса дії "в один дотик".

Вона дає можливість обміну даними між пристроями, насамперед смартфонами та безконтактними платіжними терміналами, що перебувають на відстані приблизно 10 сантиметрів. Так, наприклад, ви розраховуєтесь у супермаркетах карткою чи телефоном.

Новий підшкірний NFC-імплант дозволяє зчитувати дані за допомогою смартфона та інших пристроїв.



Чіп зчитує дані і передає на телефон / Фото Ruptly

Наскільки це безпечно

Імплантований мікрочіп Epicenter не є нововведенням, оскільки компанія використовує його протягом багатьох років, зокрема і зі своїми співробітниками.

У 2015 році компанія оголосила, що імплантувала мікрочіп більш ніж 100 своїм співробітникам. Це дозволяє їм відкривати двері, керувати принтерами або купувати смузі помахом руки.



Співробітники компанії користуються чіпом вже кілька років / Фото Ruptly



Він розміром із рисинку / Фото Ruptly



Як працює пристрій / Фото Ruptly

Тому це є цілком безпечно і зовсім не шкодить здоров'ю. Однак такі мікрочіпи ще не готові до виходу на ринок.

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