Розробили новий метод, який спростить життя незрячим людям

У новому дослідженні вчені навчили людей орієнтуватися в просторі, слухаючи відлуння клацань, які можна робити язиком. Цей метод буде корисним для незрячих людей.

Ехолокація у людей

Ехолокація – здатність використовувати відбитий звук для отримання інформації про навколишній світ. Добре відомо, що вона розвинена у кажанів. Однак описано чимало випадків, як сліпі люди розвивали в собі це вміння, щоб краще орієнтуватися в просторі.

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Раніше в експериментах люди користувалися різними способами ехолокації. У новому дослідженні учасники видавали клацання язиком і слухали відбитий звук. Раніше ця техніка ехолокації допомагала людям визначати за характером відлуння відстань, форму звуковідбивних предметів і розташування деяких з них в просторі. Автори хотіли дізнатися, як впливають на здатність ехолокації зір або його відсутність та як це уміння допомагає незрячим людям у звичайному житті.

Нове дослідження

У дослідженні брали участь 14 зрячих і 12 незрячих з народження людей у віці 21 – 79 років. Всі вони в умовах лабораторії протягом 10 тижнів пройшли 20 тренувань ехолокації, які тривали по 2 – 3 години. Далі за незрячими учасниками спостерігали протягом 3 місяців, щоб оцінити, чи змінилася їхня здатність орієнтуватися.

Позитивний вплив ехолокації

Як незрячі, так і зрячі люди за час занять навчилися ехолокації приблизно однаково.

Під час подальшого спостереження всі незрячі учасники повідомили, що їм стало простіше пересуватися.

83% сказали, що їхня незалежність після цього виросла, а психологічний стан покращився.

Вчені прийшли до висновку, що вміння ехолокації з використанням клацань не залежить від того, бачить людина чи ні, а також, що вона підходить для реабілітації незрячих й людей з ранніми стадіями станів, які призводять до втрати зору.

Ми дуже раді результатам і вважаємо, що має сенс подавати інформацію і тренування з ехолокації з використанням клацань людям, які ще нормально бачать, але у яких може зникнути зір в майбутньому у зв'язку з дегенеративними хворобами очей,

– зазначили науковці.