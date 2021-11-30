Розробили новий швидкий та високоточний тест, який виявляє віруси

Вчені з Університету Центральної Флориди розробили пристрій, який допоможе виявляти в організмі віруси, зокрема, SARS-COV-2. Пристрій справляється із завданням навіть краще, ніж усі наявні тести.

Як працює новий тест на коронавірус

В оптичному датчику вчені використали нанотехнології для точної ідентифікації вірусів за секунди за зразками крові.

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Дослідники кажуть, що пристрій може з 95%-ною точністю визначити, чи є у когось вірус, що є значним покращенням порівняно з експрес-тестами.

Які віруси виявляє пристрій

Дослідники протестували пристрій на зразках вірусу денге, патогена, який передається комарами та який викликає лихоманку денге та становить загрозу для людей у тропіках.

Вчені також зауважили, що технологію легко адаптувати для виявлення інших вірусів, зокрема SARS-COV-2.

Чутливий оптичний датчик, який використовується в цій роботі, обіцяє легке і перспективне застосування технології для виявлення будь-яких вірусів, включаючи SARS-COV-2 та його мутації, з високим ступенем специфічності та точності,

– каже Чанда.

Пристрій відповідає точності тестів золотого стандарту ПЛР, але дає майже миттєві результати! Його точність також є значно вищою, ніж у експрес-тестів на антиген.

Пристрій працює з використанням нанорозмірних візерунків із золота, які показують сигнатуру вірусу у зразку крові.

Різні віруси можуть бути знайдені за допомогою різних послідовностей ДНК, які вибірково націлені на певні віруси.

Інші переваги тесту

Ключ до продуктивності пристрою полягає в тому, що він може виявляти віруси безпосередньо у зразках крові без необхідності підготовки або очищення зразків, що прискорює аналіз та підвищує його точність.