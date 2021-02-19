Розробили обіцяну мРНК-вакцину проти раку
Вчені з Китаю розробили гідрогель, який після введення скорочує розмір пухлини й запобігає утворенню метастазів. Дослідження проводилось на мишах з меланомою.
Джерело:American Chemical Society
Вчені з Національного центру нанонауки й нанотехнологій Китаю розробили гідрогель, який після введення під шкіру повільно виділяє мРНК.
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В основі вакцини, окрім матричної РНК, є молекула, яка допомагає активувати імунну систему.
Як антиген вчені взяли овальбумин. Вони змішали його з мРНК, допоміжною молекулою та іншими компонентами гідрогелю.
Розроблений препарат ввели мишам з меланомою. Він виділяв діючу речовину впродовж 30 днів.
Науковці навмисно добивалися такого ефекту, адже мРНК є нестабільною молекулою, яка швидко руйнується ферментами організму.
Результати дослідження:
- Вакцина активувала Т-клітини й стимулювала виробництво антитіл, внаслідок чого пухлина скоротитися.
- Окрім цього, у вакцинованих тварин не з'явилося метастазів в легенях. На відміну від гризунів з тієї групи, яким не вводили вакцину.
- Результати показали, що гідрогель володіє чудовим потенціалом для довгострокової та ефективної імунотерапії раку.
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