Вчені з Китаю розробили гідрогель, який після введення скорочує розмір пухлини й запобігає утворенню метастазів. Дослідження проводилось на мишах з меланомою.

Вчені з Національного центру нанонауки й нанотехнологій Китаю розробили гідрогель, який після введення під шкіру повільно виділяє мРНК.

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В основі вакцини, окрім матричної РНК, є молекула, яка допомагає активувати імунну систему.

Як антиген вчені взяли овальбумин. Вони змішали його з мРНК, допоміжною молекулою та іншими компонентами гідрогелю.

Розроблений препарат ввели мишам з меланомою. Він виділяв діючу речовину впродовж 30 днів.

Науковці навмисно добивалися такого ефекту, адже мРНК є нестабільною молекулою, яка швидко руйнується ферментами організму.

Результати дослідження: