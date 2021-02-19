Розробили обіцяну мРНК-вакцину проти раку

19 лютого 2021 , 12:02
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Джерело:

American Chemical Society

Вчені з Китаю розробили гідрогель, який після введення скорочує розмір пухлини й запобігає утворенню метастазів. Дослідження проводилось на мишах з меланомою.

Вчені з Національного центру нанонауки й нанотехнологій Китаю розробили гідрогель, який після введення під шкіру повільно виділяє мРНК.

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В основі вакцини, окрім матричної РНК, є молекула, яка допомагає активувати імунну систему.

Як антиген вчені взяли овальбумин. Вони змішали його з мРНК, допоміжною молекулою та іншими компонентами гідрогелю.

Розроблений препарат ввели мишам з меланомою. Він виділяв діючу речовину впродовж 30 днів.

Науковці навмисно добивалися такого ефекту, адже мРНК є нестабільною молекулою, яка швидко руйнується ферментами організму.

Результати дослідження:

  • Вакцина активувала Т-клітини й стимулювала виробництво антитіл, внаслідок чого пухлина скоротитися.
  • Окрім цього, у вакцинованих тварин не з'явилося метастазів в легенях. На відміну від гризунів з тієї групи, яким не вводили вакцину.
  • Результати показали, що гідрогель володіє чудовим потенціалом для довгострокової та ефективної імунотерапії раку.