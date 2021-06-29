Так, у 1980 роках, як черговий метод схуднення, випробували фіксацію щелеп дротом – після такої процедури людина могла харчуватися лише рідинами й втрачала по 20 – 30 кілограмів за пів року. Але багато пацієнтів починали відчувати тривожність, напад блювоти міг закінчитися асфіксією, а у деяких розвивалися гострі психічні розлади й пародонтоз.

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Стоматологи з Університету Отаго (Нова Зеландія) і Лідса (Велика Британія) вирішили вдосконалити цю ідею і представили DentalSlim Diet Control. Це внутрішньоротовий пристрій для зниження і контролю ваги, який встановлюється на задні зуби верхньої й нижньої щелеп.

Система складається з магнітних і запірних болтів з силіконовими прокладками, які не дряпають ясна і виготовляються за індивідуальними мірками. DentalSlim Diet Control дозволяє відкривати рот всього на 2 міліметри, завдяки чому харчуватися можна лише рідинами. Розробники також додали, що використання пристрою не заважає розмовляти чи дихати.



Пристрій DentalSlim Diet Control / Фото Університет Отаго

Це неінвазивна, оборотна, економічна і приваблива альтернатива хірургічним процедурам. І з таким пристроєм немає ніяких несприятливих наслідків,

– заявив провідний автор дослідження професор Пол Брантон.

Розробники також провели випробування пристрою, яких взяли участь 7 європейських жінок. Середній вік учасниць становив 36 років, зріст – 162,5 сантиметра, вага – 107,98 кілограма, а індекс маси тіла – 40,84.

Доброволицям встановили DentalSlim Diet Control і попросили дотримуватися "рідкої" дієти: щодня їм видавали по чотири пляшки напою (1200 кілокалорій в сумі) та один протеїновий коктейль. Каву та чай можна було пити без обмежень. Окрім цього, кожній жінці надали спеціальний інструмент, яким можна зняти систему при екстреній ситуації.

Результати дослідження:

За 2 тижні учасниці в середньому втратили 6,36 кілограма – близько 5,1% від початкової ваги.

Вони були зацікавлені продовжувати худнути, але деякі з них іноді скаржилися на дискомфорт.

Через 14 днів після зняття пристрою всі учасниці трохи додали у вазі – приблизно на 0,73 кілограма.

Принадність ще і в тому, що через дві або три тижні магніти можна відключити. Потім відбудеться період менш суворої дієти, а потім пацієнти знову можуть повернутися до лікування. Це дозволить залучити поетапний підхід до зниження ваги, підкріплений радами дієтолога, щоб досягти довгострокових результатів,

– розповів Брантон.

Автори розробки переконані, що DentalSlim Diet Control може бути корисним не тільки для спраглих до перетворення, але і для пацієнтів, яким необхідно швидко скинути зайві кілограми (до прикладу, перед важливою операцією).