Розробили універсальне антитіло проти мутацій SARS-CoV-2 та більшості коронавірусів
Вчені зі США створили антитіло ADG-2. Воно ефективно зв'язується не лише зі збудником COVID-19, але й з більшістю його родинних видів.
Джерело: Science
Група фахівців з кількох науково-дослідних установ США, некомерційних організацій та двох біотехнологічних фірм розробила антитіло під назвою ADG-2.
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Спершу вчені створили декілька кандидатів: ADG-1, ADG-2 та ADG -3. В результаті відбору найбільш ефективним виявилося антитіло ADG-2. Вчені перевірили його здатність прикріплюватися до коронавірусу на культурі мишачих клітин. Результати вразили науковців.
ADG-2 ефективно з'єднується більш ніж з трьома десятками варіацій SARS-CoV-2. Вчені протестували перспективне антитіло на віріонах найрізноманітніших штамів, у яких RBD значно відрізняються.
Нове антитіло показало високу здатність прикріплятися й до різних споріднених до COVID-19 коронавірусів, зокрема й до вірусів підродини сарбековірусів.
Чому це важливе відкриття:
- Довгострокова ефективність розроблених вакцин проти коронавірусу залишається під питанням. Насамперед через дуже швидку мутацію вірусу.
- Окрім цього, більшість розроблених вакцин лише проходять випробування. А під час досліджень зазвичай використовуються однакові частини віріона.
- Універсальні антитіла називаються антитілами широкого спектра. Вони можуть стати основою вакцин та захищати одразу від цілого сімейства вірусів та їхніх мутацій.
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