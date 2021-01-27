Розробили універсальне антитіло проти мутацій SARS-CoV-2 та більшості коронавірусів

Вчені зі США створили антитіло ADG-2. Воно ефективно зв'язується не лише зі збудником COVID-19, але й з більшістю його родинних видів.

Джерело: Science

Група фахівців з кількох науково-дослідних установ США, некомерційних організацій та двох біотехнологічних фірм розробила антитіло під назвою ADG-2.

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Спершу вчені створили декілька кандидатів: ADG-1, ADG-2 та ADG -3. В результаті відбору найбільш ефективним виявилося антитіло ADG-2. Вчені перевірили його здатність прикріплюватися до коронавірусу на культурі мишачих клітин. Результати вразили науковців.

ADG-2 ефективно з'єднується більш ніж з трьома десятками варіацій SARS-CoV-2. Вчені протестували перспективне антитіло на віріонах найрізноманітніших штамів, у яких RBD значно відрізняються.

Нове антитіло показало високу здатність прикріплятися й до різних споріднених до COVID-19 коронавірусів, зокрема й до вірусів підродини сарбековірусів.

Віріон – що це? Це спеціальні структури на оболонці вірусного капсиду. Саме вони є інфекційними частинами вірусу, адже відповідають за прикріплення клітин. Віріони схильні до постійних мутацій та можуть сильно відрізнятися між штамами навіть одного вірусу, а між родинними видами й поготів.

Чому це важливе відкриття: