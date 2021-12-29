Попередні дослідження були обнадійливими

Керівник Інституту біології клітин Національної академії наук, академік Андрій Сибірний розповів, що вакцину уже тестували на мишах, але щоб проводити подальші дослідження на великих тваринах вченим необхідно 300 – 500 мільйон євро.

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За словами академіка, вакцина пройшла успішне випробування на першому етапі: у піддослідних мишей сформувалися антитіла до вірусу у відповідь на вакцину.

Але далі треба було перевіряти чи захищає вакцина від смерті на трансгенних мишах в Польщі (в Україні немає відповідних лабораторій).

Не вдалось, бо Національний фонд досліджень України морочив нам голову півроку, але так і не дозволив перевести гроші до Польщі, хоча жодної заборони на це немає,

– обурився Сибірний.

За словами вченого, ніхто не готовий це робити, зокрема у МОЗ теж відмовились це фінансувати.

Чому зник інтерес

На думку Андрія Сибірного, інтерес президента і прем'єра щодо розробки власної вакцини зник, тому що на ринку наразі достатньо вакцин.

Перспективи успішної розробки вітчизняної COVID-вакцини науковець оцінює скептично.

Думаю, далі воно ніяк не просуватиметься,

– каже він.

Довідка! Вакцину розробили вчені Інституту біології клітин Національної академії наук у Львові. У вересні 2020 року вони на це отримали грант близько 10 мільйонів гривень. Вчені планували провести експерименти на генномодифікованих мишах в Кракові.

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