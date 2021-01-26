Один із розробників "Новачка" Леонід Рінк анонсував випуск ліків "Іммофон". Вони мають боротися з коронавірусом та ще низкою вірусних захворювань.

Джерело: 24 канал з посиланням на РосЗМІ Рінк заявив, що свій препарат розробляв на основі ліків від цукрового діабету – "Діуціфону". Актуально 85-річну іспанку вважали померлою від COVID-19: жінка повернулася живою з лікарні Що ще сказав Рінк "Іммофон" нібито має ліквідовувати цитокіновий шторм (процес знищення організму імунітетом), який вважають однією з причин смертності від коронавірусу. Препарат вже тестували на 700 добровольцях і "не було жодної важкої стадії і жодної смерті після зараження". Від яких ще хвороб препарат має бути ефективним За словами розробника, препарат "Іммофон" також має боротися з низкою хвороб: червоною вовчанкою;

склеродермією;

ревматоїдним артритом;

псоріазом;

алергією;

лейкозом; Зверніть увагу! "Новачок" – це хімічна зброя нервово-паралітичної дії. Саме "Новачком" отруїли російського опозиціонера Олексія Навального.