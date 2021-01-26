Розробник "Новачка" хоче випустити ліки від коронавірусу
Один із розробників "Новачка" Леонід Рінк анонсував випуск ліків "Іммофон". Вони мають боротися з коронавірусом та ще низкою вірусних захворювань.
Джерело: 24 канал з посиланням на РосЗМІ
Рінк заявив, що свій препарат розробляв на основі ліків від цукрового діабету – "Діуціфону".
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Що ще сказав Рінк
- "Іммофон" нібито має ліквідовувати цитокіновий шторм (процес знищення організму імунітетом), який вважають однією з причин смертності від коронавірусу.
- Препарат вже тестували на 700 добровольцях і "не було жодної важкої стадії і жодної смерті після зараження".
Від яких ще хвороб препарат має бути ефективним
За словами розробника, препарат "Іммофон" також має боротися з низкою хвороб:
- червоною вовчанкою;
- склеродермією;
- ревматоїдним артритом;
- псоріазом;
- алергією;
- лейкозом;
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