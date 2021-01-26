Розробник "Новачка" хоче випустити ліки від коронавірусу

26 січня 2021 , 10:29
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Один із розробників "Новачка" Леонід Рінк анонсував випуск ліків "Іммофон". Вони мають боротися з коронавірусом та ще низкою вірусних захворювань.

Джерело: 24 канал з посиланням на РосЗМІ

Рінк заявив, що свій препарат розробляв на основі ліків від цукрового діабету – "Діуціфону".

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Що ще сказав Рінк

  • "Іммофон" нібито має ліквідовувати цитокіновий шторм (процес знищення організму імунітетом), який вважають однією з причин смертності від коронавірусу.
  • Препарат вже тестували на 700 добровольцях і "не було жодної важкої стадії і жодної смерті після зараження".

Від яких ще хвороб препарат має бути ефективним

За словами розробника, препарат "Іммофон" також має боротися з низкою хвороб:

  • червоною вовчанкою;
  • склеродермією;
  • ревматоїдним артритом;
  • псоріазом;
  • алергією;
  • лейкозом;
Зверніть увагу! "Новачок" – це хімічна зброя нервово-паралітичної дії. Саме "Новачком" отруїли російського опозиціонера Олексія Навального.