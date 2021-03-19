Розробники вакцини Pfizer/BioNTech отримали найвищу нагороду ФРН
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр нагородив Хрестом за заслуги керівників біотехнологічної компанії BioNTech, які стали розробниками вакцини проти коронавірусу.
Джерело:Deutsche Welle
Нагороду від президента отримало подружжя Угур Шахін та Озлем Тюречі. За його словами, розробники вакцини – "видатні вчені і сміливі підприємці".
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Ваше революційне відкриття рятує людські життя, захищає людей від банкрутства, воно забезпечує виживання суспільства, економіки та культури,
– заявив Штайнмаєр.
Водночас він додав, що при вакцинації були допущені помилки, які потрібно було б виправити.
"Але ми дійсно витрачаємо багато сил, які потрібні нам в іншому місці. Тепер допомагає тільки одне – вакцинувати більше і швидше, всіма засобами, які у нас є", – додав він.
Нагадаємо, 9 листопада 2020 року BioNTech і його американський партнер Pfize оголосили про 90% ефективність створеного ними препарату. Наприкінці 2020 року вакцину зареєстрували в США, у Британії та ЄС.
Україна також до кінця травня отримає вакцину Pfizer за механізмом ініціативи COVAX.
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