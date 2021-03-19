Розробники вакцини Pfizer/BioNTech отримали найвищу нагороду ФРН

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр нагородив Хрестом за заслуги керівників біотехнологічної компанії BioNTech, які стали розробниками вакцини проти коронавірусу.

Нагороду від президента отримало подружжя Угур Шахін та Озлем Тюречі. За його словами, розробники вакцини – "видатні вчені і сміливі підприємці".

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Ваше революційне відкриття рятує людські життя, захищає людей від банкрутства, воно забезпечує виживання суспільства, економіки та культури,

– заявив Штайнмаєр.

Водночас він додав, що при вакцинації були допущені помилки, які потрібно було б виправити.

"Але ми дійсно витрачаємо багато сил, які потрібні нам в іншому місці. Тепер допомагає тільки одне – вакцинувати більше і швидше, всіма засобами, які у нас є", – додав він.

Нагадаємо, 9 листопада 2020 року BioNTech і його американський партнер Pfize оголосили про 90% ефективність створеного ними препарату. Наприкінці 2020 року вакцину зареєстрували в США, у Британії та ЄС.

Україна також до кінця травня отримає вакцину Pfizer за механізмом ініціативи COVAX.