Герої року
У виданні наголосили, що ці вчені не самотужки розробляли вакцини, над ними працювала наукова спільнота з усього світу. Всі вони використовуючи різні платформи і технології.
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Однак саме ці 4 науковці змогли досягти прориву виняткової важливості, представивши інноваційну та високоефективну базу вакцини, основу якої становить мРНК.
Герої року за версією Time:
- Кіззмекію Корбетт;
- Барні Грема;
- Каталін Каріко;
- Дрю Вайсмана.
Розробники мРНК-вакцин / Фото: Time
Як діють мРНК вакцини
Після введення вакцини мРНК поглинається клітинами організму, але не проникає у ядро, в якому міститься ДНК людини. Вакцина також містить у собі набір інструкцій. Вони спрямовані на створення шиповидних білків, які схожі на білки на поверхні коронавірусу.
Коли на поверхні клітин з'являються ці шиповидні білки, організм розпізнає їх як сторонні і виробляє імунну реакцію – створює антитіла. Матрична РНК несе лише тимчасову інформацію, після створення шиповидних білків організм її руйнує. Вона не з'єднується з генетичним кодом і не потрапляє до ДНК.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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