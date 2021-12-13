Розробники вакцини проти коронавірусу стали "Героями року" за версією Time

Журнал Time назвав чотирьох вчених, які працювали над розробкою мРНК вакцин проти коронавірусу, "Героями року". У журналі заявили, що вчені досягли прориву надзвичайної важливості.

Герої року

У виданні наголосили, що ці вчені не самотужки розробляли вакцини, над ними працювала наукова спільнота з усього світу. Всі вони використовуючи різні платформи і технології.

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Однак саме ці 4 науковці змогли досягти прориву виняткової важливості, представивши інноваційну та високоефективну базу вакцини, основу якої становить мРНК.

Герої року за версією Time:

Кіззмекію Корбетт;

Барні Грема;

Каталін Каріко;

Дрю Вайсмана.



Розробники мРНК-вакцин / Фото: Time

Як діють мРНК вакцини

Після введення вакцини мРНК поглинається клітинами організму, але не проникає у ядро, в якому міститься ДНК людини. Вакцина також містить у собі набір інструкцій. Вони спрямовані на створення шиповидних білків, які схожі на білки на поверхні коронавірусу.

Коли на поверхні клітин з'являються ці шиповидні білки, організм розпізнає їх як сторонні і виробляє імунну реакцію – створює антитіла. Матрична РНК несе лише тимчасову інформацію, після створення шиповидних білків організм її руйнує. Вона не з'єднується з генетичним кодом і не потрапляє до ДНК.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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