Розтяжки на шкірі: коли виникають та як побороти

Розтяжки – це білі, рожеві або фіолетові смуги, які виникають на животі, грудях, стегнах, сідницях і в інших місцях. Розтяжки часто з'являються у вагітних, а ще якщо людина різко худне або набирає вагу.

Розтяжки не викликають больових відчуттів, не шкідливі для здоров'я, тому не потребують лікування. Вони можуть зникнути самі собою або стати менш помітними, але так відбувається не завжди, тому деякі люди намагаються позбутися від них.

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Розтяжки з'являються, коли шкіра різко розтягується – це може трапитися з усіма. Але в одних вони будуть невеликими й блідими, а в інших – покривати великі ділянки тіла. Це пов'язано з тим, як швидко шкіра розтягувалася, а ще з генетикою і рівнем гормону кортизолу, який послаблює еластичність волокон шкіри.

У кого з'являються розтяжки

Розтяжки можуть з'явитися у будь-якої людини, але є фактори ризику:

стать – у жінок розтяжки з'являються частіше, але можуть бути й у чоловіків;

вагітність;

швидкий набір або втрата ваги;

швидкий ріст в підлітковому віці;

прийом кортикостероїдів або анаболічних стероїдів;

операція зі збільшення грудей;

генетичні захворювання – синдром Кушинга або синдром Марфана.

Як боротись з розтяжками

Кращий спосіб розібратися з розтяжками – зробити так, щоб вони взагалі не з'являлися. Для цього потрібно стежити за вагою: збалансовано харчуватися, щоб не набирати вагу, і повільно худнути, якщо все-таки набрали його.

Але це майже неможливо: протягом життя вага все одно змінюється, а під час вагітності розтяжки з'являються у 90% жінок. А ще складно боротися з генетикою: якщо у членів сім'ї є розтяжки, ймовірно, вони будуть з'являтися і в інших членів.

Вагітні та люди, які худнуть можуть використовувати всілякі креми та лосьйони, щоб запобігти або зменшити розтяжки, але доказів їх ефективності дуже мало. Для профілактики та лікування також використовують масла з вітаміном E, оливкова олія і масло какао, але це теж малоефективно.

З часом вони світлішають і стають менш помітними. У цьому випадку вони не зникнуть зовсім, але вже не будуть впадати в око.

Щоб зробити розтяжки менш помітними можна використовувати автозасмагу, ретинол, гіалуронову кислоту і третіноін. Але все це краще робити під наглядом дерматолога.

Також дерматологи можуть запропонувати хімічний пілінг, лазерну терапію, радіочастотне лікування, мікродермабразію – це коли видаляють тонкий шар шкіри. Всі ці процедури допомагають, але не позбавляють від розтяжок повністю.