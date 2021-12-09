Фітнес-браслети або розумні годинники рахують кількість пройдених кроків, вимірюють пульс і тривалість сну. У ході нового дослідження вчені оцінили потенціал популярних гаджетів у визначенні ранніх симптомів COVID-19.

Фахівці Стенфордського університету вже не вперше намагаються використовувати фітнес-браслети для ранньої профілактики різних захворювань та виявлення симптомів-провісників.

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Нове дослідження користі фітнес-браслетів

У новому дослідженні фахівці оцінювали, наскільки розумний годинник може бути корисним під час пандемії. Вони розробили програму під назвою MyPHD, яка збирає дані на захищений хмарний сервіс про такі показники, як зміна щоденної фізичної активності, частота серцевих скорочень та режим сну.

Понад 3,3 тисячі добровольців від 18 до 80 років завантажили додаток у свої фітнес-браслети. Протягом дев'яти місяців вони отримували оповіщення щоразу, коли пристрій виявляв показники за рамками нормального діапазону. У цьому випадку учасники проходили експрес-опитування про свою активність, симптоми, ліки, що приймаються, і статус вакцинації. Якщо система визначала потенційні ранні ознаки зараження, рекомендувалося добровольцю здати ПЛР-тест.

Фітнес-браслети діагностують коронавірус

Під час спостережного періоду оповіщення отримали понад 2 тисячі учасників, стільки ж пройшли хоча б одне опитування. З 84 людей з підтвердженим коронавірусом 67 отримали попередження від пристрою про те, що вони з великою ймовірністю заражені, в середньому за три дні до появи помітних симптомів. За оцінками авторів дослідження, точність діагностики становила приблизно 80%. Крім того, фітнес-браслет також повідомляв про фізичні зміни після вакцинації ghjnb COVID-19.

Вчені відзначили, що більшість оповіщень були пов'язані з іншими факторами, такими як поганий сон, стрес, вживання алкоголю чи інтенсивні фізичні навантаження. Проте, ніхто з добровольців не висловив невдоволення з цього приводу, оскільки ці попередження загалом були корисні.

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