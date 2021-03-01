Більша частина росіян – 64%, вважають, що коронавірус був штучно створений, як нова форма біологічної зброї. Тільки 23% вважають, що він з'явився природним шляхом.

Росіяни вірять у штучне походження коронавірусу

Загалом теорії про штучне походження SARS-CoV-2 в основному підтримують ті, хто отримує новини від друзів і знайомих.

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Версія про штучне походження домінує в усіх вікових групах, її вибрали:

49% молоді (18-24 роки);

62% опитаних у віці 25-39 років;

71% серед тих, кому від 40 до 55 років;

64 – 65% представників старшого покоління.

Відсутність страху перед коронавірусом

Незрозумілим є також відсутність страху перед цією "зброєю". У лютому тільки 43% заявили, що бояться заразитися коронавірусом проти 64% на жовтень. Цей показник став мінімальним з березня минулого року.

При цьому 28% опитаних особисто не знають нікого, хто хворів на коронавірус. 17% хворіли або самі, або бачили, як перехворів хтось із їхніх співмешканців. У 22% хворіли близькі родичі (крім тих, які живуть з ними) або друзі та сусіди. Ще 42% особисто знають людей, які хворіли.

Росіяни не хочуть вакцинуватися

Попри масовану піар-кампанію з просування вакцини "Супутник V", бажання робити щеплення у росіян продовжує знижуватися.

У лютому частка готових зробити ін'єкцію російським препаратом впала до 30% – мінімуму з моменту його реєстрації. Число відмов зросла до 62%. Серед них 37% пояснили своє рішення страхом перед "побічними ефектами", а 30% заявили, що хотіли б дочекатися закінчення всіх випробувань.

Скільки українців готові вакцинуватися

Джерело: Інтерфакс-Україна