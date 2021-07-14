Люди часто вважають, що стриптиз-клуби, екскорт-послуги чи кінотеатри для дорослих змушують дивитись на жінку чи чоловіка як на предмет, а не особистість. Хоча дослідники припускають, що подібні заклади впливають зовсім по-іншому.

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Спостереження вчених

Науковці проаналізували інформацію про злочини на прикладі Нью-Йорка. Вони спробували поєднати точне розташування сексуальних злочинів з ​​відкриттям розважальних закладів для дорослих поблизу у Нью-Йорку.

Цікаво. Вчені отримали дані у період з 1 січня 2004 року по 29 червня 2012 року.

Дослідники виявили, що відкриття таких закладів зменшує кількість статевих злочинів, скоєних поблизу. Так, якщо поблизу є, наприклад, стриптиз-клуб, то там на 13% зменшилась кількість злочинів статевого характеру вже через тиждень після відкриття.

Також у районах поблизу зменшились напади на жінок.

Сексуальні злочини, включаючи сексуальне насильство, є основною проблемою охорони здоров'я,

– заявили автори статті Марія Мікаела Святсі та Ріккардо Сіаччі.

Який висновок зробили науковці

За їхніми словами, крім великого психологічного та фізичного навантаження, такі злочини призводять до проблем охорони здоров'я, включаючи:

ненавмисну ​​вагітність;

штучні аборти;

інфекції, що передаються статевим шляхом.

"Однак мало що відомо про те, як запобігти сексуальним злочинам, включаючи сексуальне насильство та зґвалтування. Дивно, але ми виявили, що протягом досліджуваного часу розважальні заклади для дорослих зменшують статеві злочини та не впливають на інші види злочинів", – наголосили дослідники.

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Який вплив на інші порушення

Однак відкриття закладів для дорослих не впливає на інші види злочинів. Це свідчить про те, що результати сексуальних злочинів не зумовлені посиленою присутністю поліції на вулицях.

Це також виключає гіпотезу про те, що ці підприємства можуть залучати інших типів