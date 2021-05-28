У розвідки США є нові дані щодо походження COVID-19 – The New York Times

Американська розвідка повідомила в Білий дім про те, що у них є нові дані щодо джерела епідемії коронавірусної інфекції.
Як пише видання, у Білому домі повідомили, що дані щодо джерела COVID-19 ще не досліджені.
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Розвідка буде використовувати "комп’ютерні потужності", щоб зрозуміти, чи з’явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами.
Раніше посольство Китаю в США попередило, що відроджена в США кампанія, покликана обвинуватити Китай у тому, що він є основним джерелом поширення в світі коронавірусу, тільки ускладнить боротьбу з пандемією.
Китай засуджує плани США щодо розслідування того, чи коронавірус походить з китайської лабораторії в Ухані.
Політизація відстеження походження вірусу, цього суто наукового питання, не тільки ускладнить пошук його джерела, а й випустить на волю "політичний вірус", що серйозно ускладнить міжнародне співробітництво в боротьбі з пандемією,
– йдеться у заяві офіційного представника посольства Китаю.
Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь відхилив будь-який зв'язок між коронавірусом та лабораторією з вивчення вірусів у китайському місті Ухань.