Але виявилось, що незрячі пізнають колір так само, як і всі. Про це свідчить експеримент групи нейробіологів і психологів з Університету Джонса Хопкінса в Балтіморі і Єльського університету (США).

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Як проводилось дослідження

Зрячих та незрячих людей розпитували про колір різних випадкових об'єктів (фрукти, рослини, дорогоцінні камені, долари, ручка, стоп-знак). А також про те чому ці предмети мають такий колір й про ймовірність того, чи можуть бути 2 подібні об'єкти однакового кольору.

Результати здивували дослідників

Незрячі учасники дослідження не завжди погоджувалися з іншими в фактах (до прикладу, що огірок є зеленим). Але їхні міркування про те, чому ці овочі такого кольору і чи можуть два огірки бути одного кольору, виявилися аналогічними.

Результати не змінювалися в залежності від об'єкта. Обидві групи людей продемонстрували однакову глибину розуміння і пояснення того, чому предметам властивий певний колір і яку функцію він несе.

Один з показових прикладів – окрас білих ведмедів. Зрячі респонденти заявили, що ці тварини – білі, аби зливатися зі снігом.

Натомість значна частина незрячих опитаних заявили, що ведмеді мають темне хутро, щоб поглинати тепло і менше відчувати холод. Тобто логічно доводили свою точку зору.

Потім науковці попросили добровольців спрогнозувати колір уявних об'єктів. До прикладу, зелений дорогоцінний камінь розміром з руку або гаджет трикутної форми розміром з великий палець. В результаті обидві групи випробовуваних робили ідентичні висновки.

Тож їхні знання про колір транслювалися на нові приклади й не залежали від запам'ятовування.

Імовірно, це відбувається при випадковому навчанні за допомогою мови й читання, але коли саме? Незрячі й зрячі діти засвоюють таку інформацію однаково? Чи є відмінності в розвитку, якщо дитина робить це в більш ранньому віці, перш ніж почне розмовляти? А незрячі діти розуміють кольору тільки після того, як навчилися говорити?,

– зауважили науковці.

Надалі фахівці планують з'ясувати, як мозок управляє розумінням кольору і коли незрячі або зрячі діти набувають знання про нього.